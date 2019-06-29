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РИА Новости

Союз женщин России открыл сбор средств для пострадавших в Иркутской области

Вчера, 17:42
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Союз женщин России открыл сбор средств для пострадавших от паводка жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба организации.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало ранее в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
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"Региональное отделение Союза женщин России, которое возглавляет член регионального штаба ОНФ в Иркутской области, доверенное лицо президента Галина Терентьева, организовало сбор средств для пострадавших", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что к оказанию помощи пострадавшим подключились активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и "Молодежки ОНФ". Они доставили партию гуманитарной помощи в Нижнеудинск, где под водой оказались сотни домов. Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в субботу региональное отделение Народного фронта организовало отправку помощи для жителей города Тулун, она была отправлена поездом вместе с гуманитарной помощью администрации Иркутска.
"Ситуация критическая. Люди остались без крова, без средств к существованию. Все, что нажито годами, десятилетиями – все это уничтожено буквально за несколько часов. Мы призываем всех неравнодушных граждан Иркутска, области и других субъектов РФ откликнуться на наш призыв и оказать посильную помощь. В первую очередь необходимы теплые вещи для стариков, детей, инвалидов, малообеспеченных семей", - приводит пресс-служба Народного фронта слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергея Апановича.
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