Союз женщин России открыл сбор средств для пострадавших в Иркутской области

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Союз женщин России открыл сбор средств для пострадавших от паводка жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба организации.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало ранее в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.

"Региональное отделение Союза женщин России, которое возглавляет член регионального штаба ОНФ в Иркутской области, доверенное лицо президента Галина Терентьева, организовало сбор средств для пострадавших", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что к оказанию помощи пострадавшим подключились активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и "Молодежки ОНФ". Они доставили партию гуманитарной помощи в Нижнеудинск, где под водой оказались сотни домов. Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в субботу региональное отделение Народного фронта организовало отправку помощи для жителей города Тулун, она была отправлена поездом вместе с гуманитарной помощью администрации Иркутска.