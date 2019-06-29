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РИА Новости

Реализация потенциала в торговле зависит от Вашингтона, заявил Орешкин

Вчера, 17:22
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Реализация потенциала во взаимной торговле между Россией и США зависит от американской стороны, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Если вы посмотрите на товарооборот России и Китая - это 108 миллиардов, (России и) США - это 25 миллиардов, в 4 раза меньше. Поэтому потенциал есть. Будет ли он реализован, в-первую очередь, зависит от американской стороны", - сказал Орешкин.
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По итогам саммита лидеров G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает позитивных изменений в вопросе взаимной торговли России и США, что она будет расти.
По итогам 2018 года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России. Товарооборот России и Китая по итогам года впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ оборот внешней торговли между Россией и Китаем составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда долларов, импорта – 52,218 миллиарда долларов.
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Максим ОрешкинРоссияСШАЭкономика
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