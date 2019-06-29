Реализация потенциала в торговле зависит от Вашингтона, заявил Орешкин

"Если вы посмотрите на товарооборот России и Китая - это 108 миллиардов, (России и) США - это 25 миллиардов, в 4 раза меньше. Поэтому потенциал есть. Будет ли он реализован, в-первую очередь, зависит от американской стороны", - сказал Орешкин.