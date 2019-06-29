Посредники по Карабаху поддержали обмен заключенными между Ереваном и Баку

ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию распространили заявление, в котором приветствовали одновременное освобождение заключенных Арменией и Азербайджаном, говорится на сайте ОБСЕ.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что Ереван и Баку передали друг другу задержанных ранее Эльвина Арифа Оглу Ибрагимова и Завена Карапетяна.
"Сопредседатели приветствовали одновременное освобождение 28 июня заключенных и дали высокую оценку усилиям Международного комитета Красного Креста за содействие этому позитивному первому шагу в отношении задержанных", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что посредники призвали стороны принять дополнительные гуманитарные меры для скорейшего укрепления атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров.
Ранее освобождение граждан двух стран приветствовал действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак. Он отметил, что этот шаг показывает, "как диалог может привести к положительным результатам для людей, пострадавших от конфликта".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.