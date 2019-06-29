Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России. Ее слова приводит Hamburger Abendblatt.
Политик выразила мнение, что ограничения в отношении Москвы привели к тому, что России удалось самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией.
В то же время наши фермеры больше не имеют возможности поставлять туда свои продукты. Что касается других отраслей, Россия все больше ориентируется на Китай.
По ее словам, нужно стремиться к постепенной отмене санкций.
Кроме того, Швезиг поддержала проект "Северный поток — 2", отметив важность газового обеспечения для Германии как временного решения перед переходом на другие виды энергии.
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