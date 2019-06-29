Кевин Костнер: принцесса Диана была согласна сниматься в "Телохранителе 2"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана чуть не снялась в продолжении фильма "Телохранитель", сообщает сайт People.
По словам Костнера, принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий фильма, в котором она должна была играть главную роль. Он вспоминает: "Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" При этом она была очень сдержанна и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем".
Сюжет такой: главный герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения перерастают в романтические.
Костнер уточнил, что сценарий сиквела был закончен в августе 1997 года, за день до гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.