Кевин Костнер: принцесса Диана была согласна сниматься в "Телохранителе 2"

По словам Костнера, принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий фильма, в котором она должна была играть главную роль. Он вспоминает: "Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" При этом она была очень сдержанна и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем".