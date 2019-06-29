В Иркутской области прогнозируют подтопление еще в двух населенных пунктах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В течение ближайших суток прогнозируется частичное подтопление в еще двух населенных пунктах Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Ухтуй и Широково. Всего может быть подтоплено более 150 жилых домов, с населением более 500 человек.

"На ближайшие сутки прогнозируется частичное подтопление 2 населенных пунктов (Ухтуй - 227 жилых домов с населением 770 человек, Широково - 70 жилых домов с населением 267 человек), по прогнозу ожидается подтопление до 85 жилых домов (более 240 человек) в населенном пункте Ухтуй и до 70 жилых домов (267 человек) в Широково", - сказали в пресс-службе.