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РИА Новости

В Иркутской области прогнозируют подтопление еще в двух населенных пунктах

Вчера, 17:03
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В течение ближайших суток прогнозируется частичное подтопление в еще двух населенных пунктах Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Ухтуй и Широково. Всего может быть подтоплено более 150 жилых домов, с населением более 500 человек.
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"На ближайшие сутки прогнозируется частичное подтопление 2 населенных пунктов (Ухтуй - 227 жилых домов с населением 770 человек, Широково - 70 жилых домов с населением 267 человек), по прогнозу ожидается подтопление до 85 жилых домов (более 240 человек) в населенном пункте Ухтуй и до 70 жилых домов (267 человек) в Широково", - сказали в пресс-службе.
Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области был введен из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Ранее в субботу правительство региона сообщило, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
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