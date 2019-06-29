В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Пожар в ТК "Планета" в Рыбинском районе Красноярского края

Пожар в ТК "Планета" в Рыбинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Пожар в ТК "Планета" в Рыбинском районе Красноярского края

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Торговый комплекс "Планета" загорелся на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края. Возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"В городе Заозерный на улице Мира происходит пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в торговом комплексе "Планета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 20.25 по местному времени (16.25 мск) пожар удалось локализовать на этой площади.