В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Торговый комплекс "Планета" загорелся на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Рыбинском районе Красноярского края. Возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В городе Заозерный на улице Мира происходит пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в торговом комплексе "Планета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 20.25 по местному времени (16.25 мск) пожар удалось локализовать на этой площади.
По предварительным данным, пострадавших нет. Торговый комплекс на момент пожара был закрыт. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 37 человек и семь единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.