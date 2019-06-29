В ГД внесли проект о запрете рекламы лекарств в детских телепередачах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Законопроект о запрете распространения в детских теле- и радиопередачах рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения предлагает внести в статьи 14, 15 ФЗ "О рекламе" законодательное собрание Санкт- Петербурга.

"В соответствии с предлагаемым изменением устанавливается, что в детских теле- и радиопередачах не допускается распространение рекламы, спонсорской рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины", - говорится в пояснительной записке.