Митрохин подал в СК заявление по сообщениям о подделке подписей на выборах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин рассказал РИА Новости, что в субботу направил заявление в Следственный комитет РФ по ситуации вокруг сообщений о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму, проверку которой уже начала полиция.

Накануне глава штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал в частности, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова и других. Митрохин и Соколов заявили РИА Новости, что отвергают такие обвинения.

Пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сообщила, что полиция в субботу задержала несколько человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отмечается, что полиция изъяла все документы у задержанных, проводится проверка.

"Я туда (в Следственный комитет - ред.) направил сегодня заявление... Я предлагаю Следственному комитету проверить, для этого надо у нотариуса моего (взять - ред.) данные о моих сборщиках, и проверить людей, которые задержаны - получили они нотариальное разрешение этим заниматься или нет", - сообщил Митрохин.

По его словам, "надо установить личность тех, кто был на видео… и выяснить, имели ли они нотариально заверенные разрешения собирать подписи" на него.