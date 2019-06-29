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РИА Новости

Митрохин подал в СК заявление по сообщениям о подделке подписей на выборах

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Митрохин
Сергей Митрохин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин рассказал РИА Новости, что в субботу направил заявление в Следственный комитет РФ по ситуации вокруг сообщений о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму, проверку которой уже начала полиция.
Накануне глава штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал в частности, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова и других. Митрохин и Соколов заявили РИА Новости, что отвергают такие обвинения.
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Пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сообщила, что полиция в субботу задержала несколько человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отмечается, что полиция изъяла все документы у задержанных, проводится проверка.
"Я туда (в Следственный комитет - ред.) направил сегодня заявление... Я предлагаю Следственному комитету проверить, для этого надо у нотариуса моего (взять - ред.) данные о моих сборщиках, и проверить людей, которые задержаны - получили они нотариальное разрешение этим заниматься или нет", - сообщил Митрохин.
По его словам, "надо установить личность тех, кто был на видео… и выяснить, имели ли они нотариально заверенные разрешения собирать подписи" на него.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ранее сообщил РИА Новости, что в комиссии пока не получали официальных жалоб в связи с подделкой подписей за выдвижение кандидатов в Мосгордуму, но если такие обращения поступят, будет начата проверка.
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Сергей МитрохинСледственный комитет РФМосковская городская думаПроисшествия
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