Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до трех человек

"В результате ЧС пострадали 351 человек (в том числе 33 ребенка), из них 3 человека погибли (в том числе один ребенок), 97 пострадавших (в том числе 17 детей) госпитализированы, 251 пострадавшему (в том числе 15 детям) медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказали в пресс-службе.