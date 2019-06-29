Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до трех человек

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три человека погибли, 97 госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В результате ЧС пострадали 351 человек (в том числе 33 ребенка), из них 3 человека погибли (в том числе один ребенок), 97 пострадавших (в том числе 17 детей) госпитализированы, 251 пострадавшему (в том числе 15 детям) медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказали в пресс-службе.
Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области был введен из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Ранее в субботу правительство региона сообщило, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.