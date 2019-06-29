В Тулуне на затопленном участке дороги работают специалисты Росавтодора

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального дорожного агентства работают на затопленном участке дороги в Тулуне Иркутской области, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, сообщает ведомство.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 домов, где живут более 9 тысяч человек, в зону затопления попали 32 социально значимых объекта. Власти региона сообщают об одном погибшем, трех пропавших без вести и 16 госпитализированных, в пунктах временного размещения находятся более 800 человек. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.

"Наша оперативная группа работает на участке трассы Р-255 "Сибирь" в районе Тулуна. На участке с километра 1477-го по километр 1497-й движение перекрыто из-за резкого подъема воды в реке Ия. В готовности - 23 единицы спецтехники. Создан запас скального грунта и щебеночно-песчаной смеси", - говорится в сообщении ведомства в Twitter

Ведомство информирует, что дорожники начнут восстанавливать участок дороги, когда уровень воды прекратит подниматься, на данный момент он остается критическим.

Сейчас сотрудники Росавтодора регулируют движение на дороге, устанавливают необходимые знаки, а также предупреждают водителей о временных ограничениях.