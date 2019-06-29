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РИА Новости

В Тулуне на затопленном участке дороги работают специалисты Росавтодора

Вчера, 16:32
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального дорожного агентства работают на затопленном участке дороги в Тулуне Иркутской области, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, сообщает ведомство.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 домов, где живут более 9 тысяч человек, в зону затопления попали 32 социально значимых объекта. Власти региона сообщают об одном погибшем, трех пропавших без вести и 16 госпитализированных, в пунктах временного размещения находятся более 800 человек. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
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"Наша оперативная группа работает на участке трассы Р-255 "Сибирь" в районе Тулуна. На участке с километра 1477-го по километр 1497-й движение перекрыто из-за резкого подъема воды в реке Ия. В готовности - 23 единицы спецтехники. Создан запас скального грунта и щебеночно-песчаной смеси", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ведомство информирует, что дорожники начнут восстанавливать участок дороги, когда уровень воды прекратит подниматься, на данный момент он остается критическим.
Сейчас сотрудники Росавтодора регулируют движение на дороге, устанавливают необходимые знаки, а также предупреждают водителей о временных ограничениях.
Ранее сообщалось, что из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, так как в Тулуне затоплено около 6 километров автодороги. Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск сейчас невозможен. Пока нет информации о состоянии паромных переправ в поселке Бельск Черемховского района и в Казачьей Бадарановке Нижнеудинского района. Предположительно, причальные сооружения там разрушены, паромы затоплены.
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