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РИА Новости

В Бурятии сообщили о незначительном повышении уровня Селенги

Вчера, 16:32
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КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Уровень воды в реке Селенга в Бурятии поднялся, однако угрозы затопления нет, сообщает пресс-служба правительства республики.
В субботу сильнейший получасовой ливень привел к подтоплению низменных участков в Улан-Удэ. Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила о подтоплении 24 домов и участков. За 30 минут выпало 30 миллиметров осадков. На улицах по откачке воды работают 62 человека и 28 единиц техники.
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Кроме того, частично подтоплены Курумканский, Баргузинский районы – здесь из-за размытия дорог и подъездов к мостам пришлось временно прерывать движение. В Окинском районе из-за подъема реки Ока подтопило региональную дорогу, сейчас здесь ведутся восстановительные работы. В Тарбагатайском районе тоже подтоплены дома и ведется сейчас работа по откачке воды. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что населенных пунктов, которые отрезаны от сообщения, нет.
"По данным метеорологов, в ближайшие дни ожидаются временные грозовые дожди, циклон уходит на восток. На следующей неделе ожидается постепенное потепление, дожди будут только ливневого характера. По реке Селенге наблюдается незначительный подъем воды, угрозы затопления нет", - говорится в сообщении.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Улан-Удэ сообщили, что в воскресенье ожидаются сильные осадки.
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