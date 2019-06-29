В Бурятии сообщили о незначительном повышении уровня Селенги

В субботу сильнейший получасовой ливень привел к подтоплению низменных участков в Улан-Удэ. Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила о подтоплении 24 домов и участков. За 30 минут выпало 30 миллиметров осадков. На улицах по откачке воды работают 62 человека и 28 единиц техники.

Кроме того, частично подтоплены Курумканский, Баргузинский районы – здесь из-за размытия дорог и подъездов к мостам пришлось временно прерывать движение. В Окинском районе из-за подъема реки Ока подтопило региональную дорогу, сейчас здесь ведутся восстановительные работы. В Тарбагатайском районе тоже подтоплены дома и ведется сейчас работа по откачке воды. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что населенных пунктов, которые отрезаны от сообщения, нет.