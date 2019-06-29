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РИА Новости

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по "Дружбе"

Вчера, 16:28
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
"У нас кризис уже преодолен, мы в принципе поставляем давно уже качественную нефть", - сказал Новак журналистам.
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Он отметил, что остался вопрос, который требует более длительного времени: относительно очищения находящейся в хранилище загрязненной нефти.
"Этим мы занимаемся, вместе с учеными, вместе с Транснефтью, есть уже конкретные предложения", - добавил министр.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьАлександр НовакБелоруссияЭкономика
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