Мосгоризбирком не получал жалоб о подделке подписей

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мосгоризбирком пока не получал официальных жалоб в связи с подделкой подписей за выдвижение кандидатов в Мосгордуму, если обращения поступят, будет начата проверка, рассказал РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.

"Жалоб пока нет. Если будут факты, объективная информация, официальные обращения - проверим", - сказал Реут.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сообщила, что полиция задержала несколько человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отмечается, что полиция изъяла все документы у задержанных, проводится проверка.

Накануне глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал в частности, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова и других. Митрохин и Соколов заявили РИА Новости, что отвергают такие обвинения.