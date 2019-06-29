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РИА Новости

Мосгоризбирком не получал жалоб о подделке подписей

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мосгоризбирком пока не получал официальных жалоб в связи с подделкой подписей за выдвижение кандидатов в Мосгордуму, если обращения поступят, будет начата проверка, рассказал РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
"Жалоб пока нет. Если будут факты, объективная информация, официальные обращения - проверим", - сказал Реут.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сообщила, что полиция задержала несколько человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отмечается, что полиция изъяла все документы у задержанных, проводится проверка.
Накануне глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал в частности, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова и других. Митрохин и Соколов заявили РИА Новости, что отвергают такие обвинения.
Митрохин считает, что такие утверждения о подделке подписей говорит о большом интересе к нему со стороны штаба Навального, и не исключил, что эти же самые люди и могли стоять за фабрикацией. Соколов заявил, что собрал достаточно подписей для регистрации и что ему незачем заниматься их фальсификацией.
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