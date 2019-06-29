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РИА Новости

Глава Бурятии потребовал проверить дамбу в Улан-Удэ после потопа

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов
© РИА Новости / Марк Агнор
Перейти в фотобанк
Алексей Цыденов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал проверить дамбу в Улан-Удэ после ливня, который затопил улицы города, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В субботу сильнейший получасовой ливень привел к подтоплению низменных участков в Улан-Удэ. Единая дежурно-диспетчерская служба города сообщила о подтоплении 24 домов и участков. За 30 минут выпало 30 миллиметров осадков. На улицах по откачке воды работают 62 человека и 28 единиц техники.
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"У нас дамба во многих местах раскопана самими жителями, им к дому подходить неудобно - и дамбу раскопали. Таких мест достаточно. Надо пройтись, соответственно, надо понять, как мы будем реагировать - засыпать мешками и так далее. Если вдруг вода начнет подниматься, чтобы мы четко знали все такие точки, время и способы реагирования", - приводит слова Цыденова пресс-служба.
В субботу глава Бурятии провел оперативное заседание республиканской комиссии, на котором обсуждалась паводковая ситуация в столице региона и районах. Цыденов поручил главам территорий принимать превентивные меры и проверить места, где потенциально могут быть размытия дорог и угрозы мостам.
Региональное управление МЧС сообщило ранее, что в пятницу из-за осадков поднялся уровень воды в реке Ока и произошло подтопление дороги между населенным пунктом Орлик и сельскими поселениями "Бурунгольское" и "Сойотское". На территории Окинского района введен режим ЧС. Угрозы подтопления Орлика нет.
По предварительной информации пресс-службы правительства, в Тарбагатайском районе подтоплены 20 домов, 44 человека оказались в зоне подтопления. Ведутся работы по откачке воды. Ситуация возникла из-за того, что сточные воды попадают в одну трубу недостаточного диаметра.
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Ранее из-за осадков вода перелилась через региональную дорогу и подмыла подъезды к мостам в Курумканском и Баргузинском районах. Временно было ограничено движение транспорта. В Баргузинском районе движение на дорогах - с ограничением до 10 тонн. В Курумканском районе идут ремонтные работы на дорогах, движение транспорта восстановлено. Ограничений в жизнеобеспечении населенных пунктов нет.
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Алексей ЦыденовБурятияУлан-УдэПроисшествия
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