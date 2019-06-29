ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле, эта тема обсуждалась на встрече лидеров стран этого объединения в Осаке, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идет о том, что объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса", - сказал Сторчак журналистам.

Вопрос, как может помочь БРИКС Венесуэле, замминистра финансов переадресовал к дипломатам.

"Если удастся спорящие стороны посадить за стол переговоров - это будет большой прорыв", - добавил Сторчак.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Коснувшись вопроса выплат Каракасом долга Москве, Сторчак отметил, что "Венесуэла выполнила срочный платеж в конце марта".

"Будет очередной - будем смотреть", - добавил он.