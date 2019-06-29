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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Карлос ЭррераАкция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
© РИА Новости / Карлос Эррера
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле, эта тема обсуждалась на встрече лидеров стран этого объединения в Осаке, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идет о том, что объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса", - сказал Сторчак журналистам.
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Вопрос, как может помочь БРИКС Венесуэле, замминистра финансов переадресовал к дипломатам.
"Если удастся спорящие стороны посадить за стол переговоров - это будет большой прорыв", - добавил Сторчак.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Коснувшись вопроса выплат Каракасом долга Москве, Сторчак отметил, что "Венесуэла выполнила срочный платеж в конце марта".
"Будет очередной - будем смотреть", - добавил он.
Сторчак ранее пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы пред Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле. В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. В начале июня министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа заявил РИА Новости, что Каракас намерен полностью выплатить Москве долг, и очередной платеж запланирован на 30 сентября.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеБРИКССергей СторчакВенесуэлаРоссияЭкономика
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