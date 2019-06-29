В Госдуму внесли проект по регулированию сохранности воинских захоронений

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Законопроект по предоставлению субъектам РФ возможности осуществлять собственное правовое регулирование в сфере обеспечения сохранности воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон РФ "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" законодательным собранием Санкт- Петербурга.

"Проектом закона предлагается предоставить субъектам Российской Федерации возможность осуществлять собственное правовое регулирование в сфере обеспечения сохранности воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, в том числе по определению перечня территорий, в границах которых не допускается осуществление деятельности, связанной со вскрытием грунта, до момента завершения поисковой работы. При этом такие работы проводятся за счет средств лица, планирующего осуществлять деятельность, связанную со вскрытием грунта, за исключением случаев, если такие работы проведены ранее за счет средств бюджетной системы", - говорится в пояснительной записке.

Проектом также предусматривается, что предметы, найденные в ходе поисковых работ, за исключением личных вещей, наград погибших и оружия, передаются обнаружившим их лицам после проведения экспертизы, сроки которой устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

"Кроме того, на юридических и физических лиц, собственников земельных участков, на которых есть воинские захоронения, возлагается обязанность по содержанию таких захоронений, рассматриваемых как обременение земельного участка. Правообладателям также вменяется в обязанность восстановление пришедших в негодность захоронений на принадлежащих им земельных участках", - поясняют авторы инициативы.