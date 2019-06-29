Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Германия вернет Италии украденную во время Второй мировой войны картину голландского художника Яна ван Хейсума "Ваза с цветами", сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вскоре передаст картину галереи Уффици в ходе совместной поездки со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези во Флоренцию.

Ранее директор музея Эйке Шмидт призывал Германию вернуть натюрморт голландского художника "Ваза с цветами ("Vaso di Fiori"), полученный музеем в дар более 200 лет назад от великого герцога Тосканы Леопольда II и украденный немецкими войсками в ходе Второй мировой войны. В Германии о местонахождении картины долго было ничего не известно.