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РИА Новости
Культура

Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Вчера, 15:59
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© Галерея УффициРепродукция картины "Ваза с цветами" нидерландского художника Яна ван Хёйсума
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
© Галерея Уффици
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Германия вернет Италии украденную во время Второй мировой войны картину голландского художника Яна ван Хейсума "Ваза с цветами", сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел ФРГ.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вскоре передаст картину галереи Уффици в ходе совместной поездки со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези во Флоренцию.
Ранее директор музея Эйке Шмидт призывал Германию вернуть натюрморт голландского художника "Ваза с цветами ("Vaso di Fiori"), полученный музеем в дар более 200 лет назад от великого герцога Тосканы Леопольда II и украденный немецкими войсками в ходе Второй мировой войны. В Германии о местонахождении картины долго было ничего не известно.
Картина написана маслом на холсте размером 47 на 35 сантиметров. В Палаццо Питти, где картина находилась до 1940 года, пока символически висит черно-белая фотография с пометкой "украдена" на итальянском, английском и немецком языках.
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