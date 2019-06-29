Сторчак оценил отработку финансовой части саммита G20

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Финансовая часть саммита "Большой двадцатки" в японском городе Осака была отработана заранее гладко и спокойно, заявил журналистам в субботу замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"По финансовому проекту этот год мы отработали очень оперативно и быстро. У нас все было готово еще до того, как состоялась совместная встреча заместителей министров финансов и шерп", - сказал Сторчак.
По его словам, по финансовой части итогового коммюнике "было все гладко и спокойно".
"Некоторые новые моменты появились - как специальный раздел, посвященный долговой устойчивости и важности правильного планирования заимствований и быстрого кредитования", - уточнил замминистра финансов.