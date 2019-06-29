СМИ сообщили о возможной подготовке встречи Трампа с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, предположительно, готовит на воскресенье блиц-встречу лидеров двух стран, исчезнув из виду в делегации американского президента после прибытия в Южную Корею с саммита G20 в Осаке, заметил местный телеканал YTN.
По его данным, Биган покинул делегацию примерно в 16.00 (11.00 мск) и, возможно, обсуждает с северными корейцами возможность встречи президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
23 июня, 15:30Белый дом рассказал о переписке Трампа с Ким Чен Ыном
Утром в субботу в Осаке Трамп написал в Twitter, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров. По некоторым сообщениям, КНДР сочла эту идею интересной, но пока не известно, состоится ли такая встреча или нет.
Ранее состоялись две встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре и Ханое.