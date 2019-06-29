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РИА Новости

Москва считает инцидент с высказываниями главы испанского МИД исчерпанным

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В российском МИД полагают исчерпанным инцидент с высказываниями о России исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.
"Исходим из того, что инцидент исчерпан", — сказали РИА в Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Речь идет об интервью, которое Боррель дал изданию Periodiсo в мае. В частности, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед Евросоюзом, он назвал Россию "старым врагом", пояснив, что она вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". Эти слова послужили поводом для вызова в российский МИД посла Испании Вальдеррамы Парехи.
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Вчера в Periodiсo вышло новое интервью Борреля, в котором тот объяснил свое высказывание. По его словам, он имел в виду, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется бывший соперник или враг, то есть СССР. Боррель также отметил, что считает реакцию России на эти слова чрезмерной, но сейчас в испано-российских отношениях все нормализовалось и нет никаких проблем.
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Жозеп БоррельМИД РФВ мире
Популярные комментарии
Надо, как минимум, запретить этому говоруну въезд в Россию лет на 10.
29 июня, 16:45
АТАндрей Т
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