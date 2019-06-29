Москва считает инцидент с высказываниями главы испанского МИД исчерпанным

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В российском МИД полагают исчерпанным инцидент с высказываниями о России исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

"Исходим из того, что инцидент исчерпан", — сказали РИА в Новости во внешнеполитическом ведомстве.