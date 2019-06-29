Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T18:37Z
https://ria.ru/20190629/1556044702.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155596/54/1555965453_0:235:3072:1963_1036x0_80_0_0_fddc97a81c673830ed229938e5bf5738.jpg
РИА Новости

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Вчера, 18:30
51081
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 июня, 08:00
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
"А из-того что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это еще ничего не значит", — сказал Сторчак.
Представитель Минфина подчеркнул, нужно сначала согласовать график, порядок и маршрут платежа.
"Все такие вещи требуют определенного решения", — пояснил замминистра финансов.
По его словам, как только будет известна конкретная сумма, этот график будет составлен.
"Будет ли это единовременный платеж, зависит от источников. Нам нужно найти еще источники", — резюмировал он.
Ранее в МИД отметили, что восстановление прав российской делегации в ПАСЕ создает условия для решения вопроса о задолженности перед организацией. В ведомстве также назвали этот шаг важным на пути к урегулированию затянувшегося кризиса в отношениях.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы
23 января, 08:00
Европа отомстила Украине за российские деньги
В свою очередь, замглавы российской делегации Леонид Слуцкий допустил, что Россия может выплатить взнос в бюджет Совета Европы до ноября текущего года.

Возвращение России в ПАСЕ

После присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Москва прекратила участие в заседаниях, а 2017 году приостановила выплату взносов до полного восстановления полномочий. При этом в организации признавали, что ответ Москвы привел к финансовым трудностям.
На этой неделе Парламентская ассамблея приняла резолюцию, дающую Москве право принимать участие в июньской сессии, а также голосовать и выступать. Замглавы МИД Александр Грушко уже пообещал, что Москва без промедлений внесет взнос в бюджет Совета Европы.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
28 июня, 08:00
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
46135111417168
Обсудить 76
Возвращение России в ПАСЕСергей СторчакЕвропаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Сторчак-одиин из грамотнейших специалистов по международным финансам в России. Но меня ,как и многих,интересут ВОПРОС: НЕЛЬЗЯ платить за тот период,когда делегация России была лишена права голоса.Что думают в Минфине и в Думе?
29 июня, 15:36
rik
28920001
Ни в коем случае нельзя платить взносы за тот период, когда Россия ФАКТИЧЕСКИ была исключена из этой богадельни. Упаси Господь, если заплатят. Я перестану уважать ВСЕ власти и закажу другим.
29 июня, 18:29
nico1949bis
22330005
Рекомендуем
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Лента
новостей
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Павел Климкин
Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Здание Министерства иностранных дел России
Москва считает инцидент с высказываниями главы испанского МИД исчерпанным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
Лента новостейМолния