В Улан-Удэ сильный ливень подтопил дома

КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Сильнейший ливень за полчаса подтопил несколько десятков домов и участков в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"В результате ливня подтопило 24 участка и дома. Речь идет как о многоквартирных домах, так и частных домовладениях. За полчаса выпало 30 миллиметров осадков, что и привело к подобным последствиям", - сказал собеседник агентства.

Последствия ливня устраняют 22 единицы техники, в том числе вакуумные машины, грейдеры, тракторы. Данных о пострадавших пока нет. В ЕДДС сообщили, что ливень шел "буквально стеной", на воскресенье синоптики обещают такую же погоду. В данный момент, как сообщили в ЕДДС, дождя в городе нет.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появились видео и фото очевидцев с улиц Улан-Удэ, на которых запечатлены потоки воды на дорогах, также сообщается о граде и перебоях со светом.