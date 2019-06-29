В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На автодороге Артезиан — Комсомольский произошло лобовое столкновение "Лады-Приоры" и КамАЗа. Следовавшие в легковушке пять человек погибли, среди них двое детей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП грузовой КамАЗ загорелся. К ликвидации последствий ЧП привлекались десять человек и две единицы техники.