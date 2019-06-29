В Кузбассе ограничили движение на трассе Р-255 "Сибирь" из-за режима ЧС

КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. ГИБДД Кузбасса ограничило движение всех видов транспорта на федеральной трассе Р-255 из-за режима ЧС, введенного в Иркутской области, вызванном подтоплением территорий, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

"В связи с введенным на территории Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением территорий, в том числе участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, движение всех видов транспорта по трассе Р-255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово - Красноярск – Иркутск в нескольких районах данного региона ограничено до полного разрешения ЧС", – говорится в сообщении.