Силовики в гражданской одежде минируют территории в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция зафиксировала украинских силовиков, переодетых для маскировки в гражданскую одежду, минирующих территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг Зенченко (командир 25-й бригады ВС Украины Олег Зенченко, - ред) отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала, как на окраине города Счастье из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины.

"Данная информация также подтверждается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ", - рассказал Филипоненко.

В пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили РИА Новости, что наблюдатели миссии зафиксировали в районе города Счастье людей в гражданской одежде, носящих противотанковые мины.