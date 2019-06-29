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РИА Новости

Силовики в гражданской одежде минируют территории в Донбассе, заявили в ЛНР

Вчера, 14:36
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция зафиксировала украинских силовиков, переодетых для маскировки в гражданскую одежду, минирующих территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг Зенченко (командир 25-й бригады ВС Украины Олег Зенченко, - ред) отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде", - рассказал Филипоненко.
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Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала, как на окраине города Счастье из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины.
"Данная информация также подтверждается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ", - рассказал Филипоненко.
В пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили РИА Новости, что наблюдатели миссии зафиксировали в районе города Счастье людей в гражданской одежде, носящих противотанковые мины.
"Двадцать шестого июня на северной окраине населенного пункта Счастье наблюдатели видели четырех мужчин (в возрасте от 20 до 50 лет) в гражданской одежде, которые выносили из белого грузовика с гражданскими номерными знаками 7 противотанковых мин (ТМ-62) и 2 лопаты и пешком шли на востоко-северо-восток", - процитировали в пресс-службе отчет миссии от 27 июня.
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