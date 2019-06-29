Во Франции 24 человека отравились продуктами горения из-за жары

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Двадцать четыре человека отравились продуктами горения из-за жары в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции с момента начала сильной жары, сообщает радиостанция Двадцать четыре человека отравились продуктами горения из-за жары в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции с момента начала сильной жары, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру департамента.

Отмечается, что отравления произошли в основном в районе города Страсбург.

Местные власти призвали жителей быть бдительными из-за потенциальной опасности похожих инцидентов, которые могут привести к серьезным последствиям и даже к летальному исходу. Префектура советует обращаться в службу неотложной помощи при обнаружении симптомов недомогания. Также настоятельно рекомендуется приобрести специальные детекторы, чтобы предотвратить риски отравления.

Радиостанция отмечает, что высокие температуры могут повлиять на дымовые газы, которые выделяются при использовании водонагревателей на газе или мазуте. В некоторых случаях нагревание солнечными лучами дымовых труб может привести к проникновению продуктов горения в дома.