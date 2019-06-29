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РИА Новости

Во Франции 24 человека отравились продуктами горения из-за жары

Вчера, 14:35
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Двадцать четыре человека отравились продуктами горения из-за жары в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции с момента начала сильной жары, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру департамента.
Отмечается, что отравления произошли в основном в районе города Страсбург.
Вчера, 09:23
Во Франции рассказали о влиянии аномальной жары на производство вина
Местные власти призвали жителей быть бдительными из-за потенциальной опасности похожих инцидентов, которые могут привести к серьезным последствиям и даже к летальному исходу. Префектура советует обращаться в службу неотложной помощи при обнаружении симптомов недомогания. Также настоятельно рекомендуется приобрести специальные детекторы, чтобы предотвратить риски отравления.
Радиостанция отмечает, что высокие температуры могут повлиять на дымовые газы, которые выделяются при использовании водонагревателей на газе или мазуте. В некоторых случаях нагревание солнечными лучами дымовых труб может привести к проникновению продуктов горения в дома.
Африканская жара в Европе
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

Туристка во время прогулки перед Колизеем в Риме
1 из 18

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli

В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.

Туристы гуляют в центре Рима
2 из 18

В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.

Ребенок играет в фонтане в Вильнюсе, Литва
3 из 18

Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AFP 2019 / ANP/ Robin Utrecht

Жители Нидерландов спасаются от рекордной жары у моря.

Люди, загорающие на пляже в Нордвейке, Нидерланды
4 из 18

Жители Нидерландов спасаются от рекордной жары у моря.

© AFP 2019 / ANP/ Robin Utrecht
© AFP 2019 / Valery Hache

В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

Туристы в Ницце, Франция
5 из 18

В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

© AFP 2019 / Valery Hache
© AP Photo / Thibault Camus

Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.

Женщины купаются в фонтане Трокадеро в Париже
6 из 18

Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.

Женщина сидит на берегу реки Сены, Париж
7 из 18

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.

Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже
8 из 18

Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AP Photo / Jens Meyer

В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.

Люди отдыхают в гамаках в Эрфурте, Германия
9 из 18

В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.

© AP Photo / Jens Meyer
© AFP 2019 / DPA/ Hauke-Christian Dittrich

Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.

Люди отдыхают в бассейне в Ганновере, Германия
10 из 18

Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.

© AFP 2019 / DPA/ Hauke-Christian Dittrich
© AFP 2019 / Ina Fassbender

Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.

Девушка прыгает в бассейн в Эссене, Германия
11 из 18

Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.

© AFP 2019 / Ina Fassbender
© AFP 2019 / DPA/ Roland Weihrauch

Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

Белый медведь в зоопарке в Гельзенкирхене, Германия
12 из 18

Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

© AFP 2019 / DPA/ Roland Weihrauch
© AP Photo / DPA/ Peter Kneffel

По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми, и пожилыми людьми.

Дети купаются в Английском саду в Мюнхене, Германия
13 из 18

По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми, и пожилыми людьми.

© AP Photo / DPA/ Peter Kneffel
© AFP 2019 / Joe Klamar

Люди катаются на катамаране в Вене.

Люди катаются на катамаране в Вене
14 из 18

Люди катаются на катамаране в Вене.

© AFP 2019 / Joe Klamar
© REUTERS / Francois Lenoir

В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.

Женщина купает собаку в фонтане в Брюсселе, Бельгия
15 из 18

В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.

© REUTERS / Francois Lenoir
© AP Photo / Alvaro Barrientos

В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.

Люди купаются в фонтане в Памплоне, Испания
16 из 18

В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Nikolai Linares

Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.

Женщина с ребенком купаются на Амагерском пляже в Копенгагене, Дания
17 из 18

Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Nikolai Linares
© AP Photo / Petr David Josek

Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

Люди в жаркий день на Староместской площади в Праге, Чехия
18 из 18

Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

© AP Photo / Petr David Josek
1 из 18

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
2 из 18

В Риме, Флоренции, Милане столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов.

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
3 из 18

Туристам необходимо учитывать капризы погоды, если они запланировали отпуска на это время.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
4 из 18

Жители Нидерландов спасаются от рекордной жары у моря.

© AFP 2019 / ANP/ Robin Utrecht
5 из 18

В 65 французских департаментах объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности.

© AFP 2019 / Valery Hache
6 из 18

Работодатели меняют расписание и предлагают начинать рабочий день раньше.

© AP Photo / Thibault Camus
7 из 18

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
8 из 18

Некоторым бассейнам разрешили работать после десяти часов вечера, а парки открыты для посетителей даже ночью.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
9 из 18

В Германии несколько недель держится 35-градусная температура, и это не предел: ожидается повышение до плюс 40.

© AP Photo / Jens Meyer
10 из 18

Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды.

© AFP 2019 / DPA/ Hauke-Christian Dittrich
11 из 18

Метеорологи говорят о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух не опускается ниже 20 градусов.

© AFP 2019 / Ina Fassbender
12 из 18

Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

© AFP 2019 / DPA/ Roland Weihrauch
13 из 18

По радио и телевидению граждан призывают прислушиваться к своему самочувствию и следить за детьми, и пожилыми людьми.

© AP Photo / DPA/ Peter Kneffel
14 из 18

Люди катаются на катамаране в Вене.

© AFP 2019 / Joe Klamar
15 из 18

В изнывающем от жары Брюсселе ближе к воде держатся не только люди, но и животные.

© REUTERS / Francois Lenoir
16 из 18

В Испании столбики термометров днем не опускаются ниже 35 градусов.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
17 из 18

Даже в Скандинавии, где лето обычно умеренно теплое, установилась 30-градусная жара.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/ Nikolai Linares
18 из 18

Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

© AP Photo / Petr David Josek
Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности. В пятницу в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в истории Франции. Там столбик термометра поднялся до 45,9 градусов. Уже в субботу красный уровень в стране был отменен, но в 79 департаментах по-прежнему установлен оранжевый уровень погодной опасности.
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