В Оренбургской области загорелась сухая трава на площади 1,5 га

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возгорание сухой травы на площади порядка 1,5 гектара перешло с территории Казахстана в Оренбургскую область, готовится эвакуация около 2 тысяч человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Пожар на площади 1,5 гектара перешел из Казахстана на территорию городского округа Новотроицк. Идет подготовка к эвакуации населения",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в Новотроицке проживают 1,96 тысячи человек, в том числе 139 детей. С железнодорожной станции Орск на место ЧП направлен пожарный поезд, приведен в готовность к вылету противопожарный самолет Ил-76.

По данным пресс-службы губернатора региона, из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха огонь распространяется быстро, существует угроза селам Хабарное и Пригорное, которые, как отмечали в МЧС России, готовят к эвакуации. "На данный момент эвакуированы дети из детского лагеря "Чайка". На месте работают семь автоцистерн, шесть водовозок и четыре поливомоечные машины", - сообщили в пресс-службе руководителя региона.