Евтушенков пояснил, почему Кочарян остался в совете директоров "Системы"

"Я только хотел упомянуть, одну информацию дать. Вы знаете, что много лет у нас бессменным членом совета директоров и независимым был, Роберт Кочарян, бывший президент Армении. Сегодня, как вы знаете, он опять заключен под стражу. Мы посчитали, нет, во-первых, обвинения, во-вторых - вопрос, процесс явно политический. Мы посчитали включить в новый состав совета директоров, тем более, он дал согласие в тот промежуток, когда был на свободе, потому что считаем, что это правильно. Я вас информирую, что такое решение было принято", - сказал Евтушенков в ходе годового собрания акционеров "Системы".