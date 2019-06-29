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РИА Новости

Евтушенков пояснил, почему Кочарян остался в совете директоров "Системы"

Вчера, 14:20
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© Sputnik / Andranik GhazaryanРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной акционер и владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что бывший президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом, остался в совете директоров "Системы", потому что компания считает судебный процесс над ним политическим.
"Я только хотел упомянуть, одну информацию дать. Вы знаете, что много лет у нас бессменным членом совета директоров и независимым был, Роберт Кочарян, бывший президент Армении. Сегодня, как вы знаете, он опять заключен под стражу. Мы посчитали, нет, во-первых, обвинения, во-вторых - вопрос, процесс явно политический. Мы посчитали включить в новый состав совета директоров, тем более, он дал согласие в тот промежуток, когда был на свободе, потому что считаем, что это правильно. Я вас информирую, что такое решение было принято", - сказал Евтушенков в ходе годового собрания акционеров "Системы".
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Во вторник Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд. Кочарян и его адвокаты на заседание не явились, протестуя против того, что Апелляционный суд не позволил защите бывшего президента представить свою позицию.
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу переизбрали совет директоров в прежнем составе. Таким образом, свои места в совете сохранили основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, президент "Системы" Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, генеральный конструктор ОАО "РТИ" (входит в АФК) Сергей Боев, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.
Также места в совете сохранили бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, люксембургский политик Жанно Креке, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор, член комитета по аудиту, финансам и рискам "Системы" Анна Белова.
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АФК "Система"Владимир ЕвтушенковРоберт КочарянЭкономика
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