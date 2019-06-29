В Приангарье паводок разрушил девять мостов

ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Паводком в Иркутской области полностью разрушено девять мостов, еще шесть повреждено, сообщает правительство региона.
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
"В зоне затопления находятся 15 мостов. Один металлический и восемь небольших деревянных мостов полностью разрушены, еще шесть повреждены, но подлежат восстановлению", - говорится в сообщении властей.
Несмотря на повышение уровня воды, дорожники по возможности уже ведут восстановительные работы. Специалисты устраняют размывы и засоры, восстанавливают движение хотя бы по одной половине дорожной части. В Нижнеудинском районе начато восстановление моста через реку Куйт.
Из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, так как в Тулуне затоплено около 6 километров автодороги. Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск сейчас невозможен. Пока нет информации о состоянии паромных переправ в поселке Бельск Черемховского района и в Казачьей Бадарановке Нижнеудинского района. Предположительно, причальные сооружения там разрушены, паромы затоплены.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 домов, где живут более 9 тысяч человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта. Власти региона сообщают об одном погибшем, трех пропавших без вести и 16 госпитализированных, в пунктах временного размещения находятся более 800 человек. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.