В Приангарье паводок разрушил девять мостов

ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Паводком в Иркутской области полностью разрушено девять мостов, еще шесть повреждено, сообщает правительство региона.

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

"В зоне затопления находятся 15 мостов. Один металлический и восемь небольших деревянных мостов полностью разрушены, еще шесть повреждены, но подлежат восстановлению", - говорится в сообщении властей.

Несмотря на повышение уровня воды, дорожники по возможности уже ведут восстановительные работы. Специалисты устраняют размывы и засоры, восстанавливают движение хотя бы по одной половине дорожной части. В Нижнеудинском районе начато восстановление моста через реку Куйт.

Из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, так как в Тулуне затоплено около 6 километров автодороги. Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск сейчас невозможен. Пока нет информации о состоянии паромных переправ в поселке Бельск Черемховского района и в Казачьей Бадарановке Нижнеудинского района. Предположительно, причальные сооружения там разрушены, паромы затоплены.