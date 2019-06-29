Атомную подлодку "Омск" передали Тихоокеанскому флоту после модернизации

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Модернизированную ракетную атомную подводную лодку проекта 949А "Омск" передали Тихоокеанскому флоту, сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа.

"В рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке, после ремонта и модернизации Тихоокеанскому флоту передан атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) "Омск", - говорится в сообщении.

Модернизация подводной лодки на "Звезде" началась в 2015 году. После завершения всех работ в мае 2019 года "Омск" прошел испытания в море, выполнив, в том числе, глубоководное погружение.

Подводная лодка "Омск" проекта 949А была заложена 13 июля 1989 года на "Севмаше" в Северодвинске, официально зачислена в списки кораблей ВМФ СССР 15 января 1990 года и спущена на воду 10 мая 1993 года.