Атомную подлодку "Омск" передали Тихоокеанскому флоту после модернизации

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Модернизированную ракетную атомную подводную лодку проекта 949А "Омск" передали Тихоокеанскому флоту, сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа.
"В рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке, после ремонта и модернизации Тихоокеанскому флоту передан атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) "Омск", - говорится в сообщении.
Модернизация подводной лодки на "Звезде" началась в 2015 году. После завершения всех работ в мае 2019 года "Омск" прошел испытания в море, выполнив, в том числе, глубоководное погружение.
Подводная лодка "Омск" проекта 949А была заложена 13 июля 1989 года на "Севмаше" в Северодвинске, официально зачислена в списки кораблей ВМФ СССР 15 января 1990 года и спущена на воду 10 мая 1993 года.
Подводная скорость "Омска" более 30 узлов, её предельная глубина погружения: 500 метров. АПЛ с экипажем из 130 человек может 120 суток находиться в автономном плавании. Надводное водоизмещение подлодки длиной 154 метра и наибольшей шириной 18,2 метра составляет 14 700 тонн. Подводное – 23860 тонн. На вооружении АПЛ стоят ракетные комплексы П-700 "Гранит".