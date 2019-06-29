Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T14:13Z
https://ria.ru/20190629/1556043730.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104605/48/1046054833_0:38:3217:1847_1036x0_80_0_0_b805619bd3f0f5c807411acb36c94343.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Атомную подлодку "Омск" передали Тихоокеанскому флоту после модернизации

Вчера, 14:13
1508
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Атомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Модернизированную ракетную атомную подводную лодку проекта 949А "Омск" передали Тихоокеанскому флоту, сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа.
"В рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке, после ремонта и модернизации Тихоокеанскому флоту передан атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) "Омск", - говорится в сообщении.
Вчера, 03:07
Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" испытают осенью
Модернизация подводной лодки на "Звезде" началась в 2015 году. После завершения всех работ в мае 2019 года "Омск" прошел испытания в море, выполнив, в том числе, глубоководное погружение.
Подводная лодка "Омск" проекта 949А была заложена 13 июля 1989 года на "Севмаше" в Северодвинске, официально зачислена в списки кораблей ВМФ СССР 15 января 1990 года и спущена на воду 10 мая 1993 года.
Подводная скорость "Омска" более 30 узлов, её предельная глубина погружения: 500 метров. АПЛ с экипажем из 130 человек может 120 суток находиться в автономном плавании. Надводное водоизмещение подлодки длиной 154 метра и наибольшей шириной 18,2 метра составляет 14 700 тонн. Подводное – 23860 тонн. На вооружении АПЛ стоят ракетные комплексы П-700 "Гранит".
6610010
Обсудить 0
Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасность
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
РИА
Новости
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Лента
новостей
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летний ансамбль - платье и жакет (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
Мода 60-х: мешок в цветок и сбоку брошка
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
23:55Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся в воскресенье
Лента новостейМолния