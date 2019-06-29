Путин рассказал об использовании японских технологий в российских проектах

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Японские технологии и инвестиции будут привлекаться и использоваться в российских национальных проектах, заявил президент России Владимир Путин.
"Японские технологии, инвестиции будут привлекаться для осуществления российских национальных проектов. Мы видим, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией. Сейчас порядка 270 японских кампаний представлено на российском рынке", - сказал Путин.
Вчера, 01:39Межгосударственные отношения России и Японии
Глава государства подчеркнул, что Япония для России важный партнер, с которым РФ стремится выстроить взаимовыгодные отношения на принципах добрососедства и учета интересов друг друга.
"Между нашими странами налажен тесный политический диалог", - заключил лидер РФ.