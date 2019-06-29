Путин рассказал об использовании японских технологий в российских проектах

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Японские технологии и инвестиции будут привлекаться и использоваться в российских национальных проектах, заявил президент России Владимир Путин.

"Японские технологии, инвестиции будут привлекаться для осуществления российских национальных проектов. Мы видим, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией. Сейчас порядка 270 японских кампаний представлено на российском рынке", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Япония для России важный партнер, с которым РФ стремится выстроить взаимовыгодные отношения на принципах добрососедства и учета интересов друг друга.