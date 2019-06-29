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РИА Новости

Путин рассказал об использовании японских технологий в российских проектах

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Японские технологии и инвестиции будут привлекаться и использоваться в российских национальных проектах, заявил президент России Владимир Путин.
"Японские технологии, инвестиции будут привлекаться для осуществления российских национальных проектов. Мы видим, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией. Сейчас порядка 270 японских кампаний представлено на российском рынке", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Вчера, 01:39
Межгосударственные отношения России и Японии
Глава государства подчеркнул, что Япония для России важный партнер, с которым РФ стремится выстроить взаимовыгодные отношения на принципах добрососедства и учета интересов друг друга.
"Между нашими странами налажен тесный политический диалог", - заключил лидер РФ.
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Владимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияЭкономика
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