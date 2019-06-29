В Подмосковье устранили подтопление на подъезде к Шереметьево

Сотрудник аварийной службы "Мосводканал" во время ликвидации последствий ливневых дождей в районе аэропорта Шереметьево

Сотрудник аварийной службы "Мосводканал" во время ликвидации последствий ливневых дождей в районе аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Аварийные и дорожные службы ликвидировали подтопление на подъезде к аэропорту Шереметьево в Московской области, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ранее из-за затяжных ливневых дождей было остановлено движение машин на подъезде к аэропорту Шереметьево из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Работы по ликвидации затопления были затруднены из-за продолжительных осадков.

"На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом Шереметьево ликвидировали последствия подтопления... С проезжей части откачали более 7 тысяч кубометров воды, продолжаются работы по очистке ливневой канализации и очистке проезжей части. Дорожные службы восстанавливают пострадавшие участки дороги. Рано утром движение транспорта на подъезде к "Шереметьево" было открыто", - цитирует пресс-служба слова министра Алексея Гержика.

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Отмечается, что аварийные и дорожные службы работали всю ночь. В устранении подтопления было задействовано более 70 человек и 10 единиц специальной техники. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение установить мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления в Подмосковье.

По данным властей, подъездные дороги к терминалу "В" затопило, поскольку действующая канализация не справляется с потоками воды - систему не меняли с 1960-х годов. В рамках реконструкции второго этапа Старошереметьевского шоссе будут построены новые ливневые канализации.