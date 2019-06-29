В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400

ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Контракт на поставки в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400 подразумевает частичную передачу технологий, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он особо обратил внимание, что предполагается именно частичная передача технологий.
Поставки С-400 в Турцию должны начаться в июле, завершить их, а также обучение турецких специалистов планируется до конца года. При этом США выражают крайнее недовольство: Вашингтон утверждает, что российские ЗРК не совместимы со стандартами НАТО, угрожает Анкаре санкциями и заявляет, что не будет поставлять военные самолеты F-35.
Турция неоднократно заявляла, что вопрос о покупке С-400 решен окончательно, отказываться от них она не намерена, а в случае введения американских санкций примет ответные меры.