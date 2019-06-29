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РИА Новости

В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн — РИА Новости. Контракт на поставки в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400 подразумевает частичную передачу технологий, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он особо обратил внимание, что предполагается именно частичная передача технологий.
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 07:39
"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Поставки С-400 в Турцию должны начаться в июле, завершить их, а также обучение турецких специалистов планируется до конца года. При этом США выражают крайнее недовольство: Вашингтон утверждает, что российские ЗРК не совместимы со стандартами НАТО, угрожает Анкаре санкциями и заявляет, что не будет поставлять военные самолеты F-35.
Турция неоднократно заявляла, что вопрос о покупке С-400 решен окончательно, отказываться от них она не намерена, а в случае введения американских санкций примет ответные меры.
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С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Уже бес толку всё , сдали Россию с потрохами .
29 июня, 15:29
Губернатор о.Борнео
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Ребята не надо расслабляться, не надо передавать технологии Турции, вы что хотите наступить на старые грабли?
29 июня, 15:17
Андрей Елисеев
121400033
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