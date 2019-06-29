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РИА Новости

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Вчера, 13:55
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ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Ковров, в результате которого погиб 1 человек, пострадали 11, сообщили в СУСК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по обстоятельствам инцидента, в результате которого один человек погиб, травмированы 11 граждан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что один человек погиб, десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Коврове Владимирской области, двое пострадавших - в реанимации.
По данным ведомства, инцидент произошел около 23.00 в пятницу, в полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын хулиганит в нетрезвом состоянии и выгнал ее из дома. Женщина сообщила, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Сотрудники МВД по Коврову пытались уладить ситуацию, но им этого не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид.
"При проведении мероприятий по принудительному вскрытию входной двери раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление. В результате произошедшего разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбито остекление", - сообщает следствие.
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Отмечается, что накануне мужчина выписался из специализированной клиники. Основной версией случившегося следователи считают неадекватные действия жителя квартиры. На кухне в месте подводки газа к плите и колонке были вырваны соединительные шланги, что послужило причиной утечки газа и взрыва.
Как сообщили в СК, медицинская помощь потребовалась 11 гражданам, в том числе четырем сотрудникам полиции, двум сотрудникам поисково-спасательного отряда и пяти жителям дома. Предполагаемый виновник инцидента, 47-летний мужчина находится в реанимации с 90% ожогов поверхности тела. Туда же госпитализирована 75-летняя пенсионерка, проживающая в соседнем подъезде.
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