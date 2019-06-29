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РИА Новости

Японские Mitsui и JOGMEC приобретут 10% в "Арктик СПГ-2"

Вчера, 13:52
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МОСКВА/ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости/Прайм. Консорциум японских Mitsui и JOGMEC приобретает 10% в "Арктик СПГ-2", также компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта, говорится в сообщении "Новатэка".
"Сегодня в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ "Новатэк" и консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ-2", - сообщила российская компания.
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"Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений", - отмечается в сообщении.
"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии - 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах. Доля в проекте уже есть у французской Total (10%), договоры купли-продажи подписаны с китайскими CNOOC (10%) и "дочкой" CNPC - CNODC (10%).
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Таким образом, после закрытия всех сделок у "Новатэка" останется 60% в проекте. Глава и основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон, отвечая в Осаке на вопрос журналистов, остаются ли в силе планы компании сохранить 60% в "Арктик СПГ-2", сказал: "Планы остаются такими". В начале июня он говорил, что "Новатэк" обсуждает вариант снижения своей доли еще на "чуть-чуть", если привлечение дополнительного партнера даст новые возможности с точки зрения логистики, реализации продукции.
Путин после российско-японских переговоров заявил, что инвестиции консорциума японских Mitsui и JOGMEC в проект "Арктик СПГ-2" составят почти 3 миллиарда долларов. Михельсон по поводу условий сделки сказал журналистам следующее: "Все четыре сделки примерно на одинаковых условиях: и Total, и две китайские, и японские".
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НоватэкЯпонияЭкономика
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