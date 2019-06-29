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РИА Новости

В Приангарье один человек погиб и 16 пострадали при паводке

Вчера, 13:45
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Один человек погиб и трое пропали при паводке в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 домов, где живут более 9 тысяч человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов. Власти региона ранее сообщали об одном погибшем и двух пропавших без вести, в пунктах временного размещения находятся более 800 человек. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
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"При наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы", - говорится в сообщении властей.
В то же время источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что на текущий момент числятся погибшими два человека – пенсионерка из Тайшетского района и мужчина, тело которого нашли в подтопленном доме города Нижнеудинска, кроме того, при опрокидывании лодки в Тулунском районе течением унесло ребенка и пожилого мужчину, их тела не обнаружены.
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По данным минздрава региона, больницы в затопленных территориях работают в режиме ЧС, подъема инфекционных заболеваний не отмечается. Медпомощь оказывается в полном объеме. В Тайшете и Тулуне больницы находятся вне зоны затопления. В Нижнеудинске подтоплена одно из медучреждений, его работа приостановлена. В понедельник из Москвы ожидается доставка вакцин от гепатита А, дизентерии, а также бактериофаги. Там, где не работают аптеки, инсулин больным сахарным диабетом отпускают в больницах.
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