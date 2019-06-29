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РИА Новости

Орешкин рассказал о реакции рынков на торговое перемирие США и Китая

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости/Прайм. Реакция рынков на торговое перемирие США и Китая, достигнутое на саммите "Большой двадцатки" в Осаке, будет очень умеренной, поскольку окончательных договоренностей нет, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
"Окончательных договоренностей здесь нет, пока это принесет временное успокоение на рынке. Но я думаю, вся эта история - она долгосрочная, мы еще увидим не раз штормы, вызванные этим конфликтом", - сказал Орешкин журналистам.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Вчера, 08:10
Эксперт прокомментировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Он отметил, что новость, безусловно, позитивная для глобальных рынков, но прорыва не произошло.
"Здесь нет какого-либо прорыва, финальных договорённостей, поэтому позитив будет носить очень умеренный характер", - добавил Орешкин.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Трамп также сообщил, что Вашингтон пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.
США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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Максим ОрешкинЭкономика
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