Орешкин рассказал о реакции рынков на торговое перемирие США и Китая

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости/Прайм. Реакция рынков на торговое перемирие США и Китая, достигнутое на саммите "Большой двадцатки" в Осаке, будет очень умеренной, поскольку окончательных договоренностей нет, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
"Окончательных договоренностей здесь нет, пока это принесет временное успокоение на рынке. Но я думаю, вся эта история - она долгосрочная, мы еще увидим не раз штормы, вызванные этим конфликтом", - сказал Орешкин журналистам.
Он отметил, что новость, безусловно, позитивная для глобальных рынков, но прорыва не произошло.
"Здесь нет какого-либо прорыва, финальных договорённостей, поэтому позитив будет носить очень умеренный характер", - добавил Орешкин.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Трамп также сообщил, что Вашингтон пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.
США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.
9 августа 2018, 16:10Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.