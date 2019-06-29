Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британское издание Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Как сообщает таблоид, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля. По информации издания, она вместе с одиннадцатилетней дочерью и семилетним сыном бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод. С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Этот побег привел к обострению дипломатических отношений между ОАЭ и Германией, утверждает Sun. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, но получил отказ.