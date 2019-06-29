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РИА Новости

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Вчера, 13:21
68427
© AP Photo / Martin DokoupilПринцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
© AP Photo / Martin Dokoupil
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Как сообщает таблоид, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля. По информации издания, она вместе с одиннадцатилетней дочерью и семилетним сыном бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод. С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
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Этот побег привел к обострению дипломатических отношений между ОАЭ и Германией, утверждает Sun. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, но получил отказ.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении дочери правителя Дубая, 32-летней принцессы Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум. По сведениям организации, она пыталась покинуть страну, но ее задержали и вернули. Власти ОАЭ опровергли сообщения о насильственном удержании принцессы.
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ДубайОАЭВ мире
Популярные комментарии
Германия так себе выбор. Евро скоро рухнет и Германия сгниет. Россию надо было выбирать
29 июня, 14:39
hhekpacob
387131256
Даже сказать нечего, наверно круто. Немцы дадут ей гражданство, устроят в свой парламент и будет она продвигать интересы мусульман в Германии, потом станет канцлером Германии и объявит всем джихад, ну а немки, немки, будут носить паранджу.
29 июня, 14:07
Myasnik Betrial
428831128
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