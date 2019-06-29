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РИА Новости

Во Франции отменили красный уровень погодной опасности

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Красный уровень метеопасности был отменен во Франции, однако в 79 департаментах по-прежнему установлен оранжевый уровень опасности, сообщила метеорологическая служба страны Meteo France.
Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности.
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"Жара не закончилась: красного уровня метеопасности больше нет, но 79 департаментов находятся на оранжевом уровне", - сообщается в Twitter метеослужбы. Ожидается также, что в субботу температура в Тулузе достигнет 39 градусов, в городах Ним и Лион - 38 градусов, а в Париже – 37 градусов по Цельсию.

Радиостанция France Bleu отмечает, что таким образом красный уровень метеопасности был отменен на территории четырех департаментов юга Франции - Гар, Эро, Воклюз и Буш-дю-Рон.
Ранее сообщалось также, что начавшийся в пятницу пожар уничтожил 557 гектаров растительности на юге Франции в департаменте Гар, всего было зафиксировано шестьдесят очагов возгорания, на данный момент остается потушить шесть из них. В этом департаменте в пятницу в городе Галларг-ле-Монтюе была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в истории Франции. Столбик термометра поднялся до 45,9 градусов.
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