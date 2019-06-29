Песков заявил об отсутствии конкретики по будущей встрече Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Определенных сроков по следующей встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, она может произойти "не совсем в ближайшее время", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Макрон сообщил, что в ближайшие недели встретится с Путиным.

"Пока нет (сроков). Она (встреча) может быть, но не совсем в ближайшее время, пока ничего конкретного нет", - сказал Песков журналистам.