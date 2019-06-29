Путин и Трамп не обсуждали вопрос о продлении сделки ОПЕК+

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не затрагивали на встрече в субботу вопрос о продлении сделки ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, с Трампом - нет, вообще не затрагивался", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На просьбу уточнить, указывают ли слова Трампа о российской нефти, сказанные в ходе его пресс-конференции, на то, что были достигнуты некие договоренности об увеличении поставок нефти из РФ в США, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Надо у него спрашивать; нет, этого быть не может".

Он также пояснил, что присутствие на встрече министров финансов обеих стран было связано с необходимостью обсудить вопросы торговли.

"Вопросов торговли, торгово-экономических отношений. Собственно, президенты дали им поручение собраться именно и посмотреть, что мешает развитию торговли", - пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, было ли связано присутствие на этой встрече министров финансов с обсуждением вопросов торговли.

В ответ на вопрос о том, по инициативе какой стороны были приглашены главы финансовых ведомств, он отметил, что это было "обоюдное согласие".

Ранее в субботу Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.