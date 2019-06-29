Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел телефонный разговор с отбывающей наказание в США россиянкой Марией Бутиной, отметив, что важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока ее пребывания.
"Поговорили вчера по телефону с Марией Бутиной. Разговор закончился ближе к полуночи, поэтому пишу об этом только сейчас… Серьезно обсудили проблемы защиты граждан России, арестованных за рубежом, а также ход рассмотрения апелляции, которую недавно направили адвокаты Бутиной. Важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока пребывания", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что Бутина занимается спортом, по три часа в день даёт уроки математики, теории вероятности и обществознания, а также заинтересовалась астрономией.
Глава комитета ГД подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают вопросы последующей переправки Марии в Россию после выхода на свободу и здесь необходимо не допустить ее помещения в миграционный центр (ICE).
"Будем помогать Маше и дальше, чтобы как можно скорее вытащить ее из политического заключения в американской тюрьме. А созваниваться договорились на регулярной основе", - заключил депутат.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.