Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии спасли восьмилетнего ребенка, который тонул в зоне паводка в реке в Иркутской области, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В зоне паводков в Иркутской области росгвардейцы спасли тонувшего восьмилетнего мальчика. Двадцать седьмого июня, проезжая мост через реку Уват, росгвардейцы заметили в воде утопающего ребенка", — рассказал собеседник агентства.

Как рассказал сотрудник отдела вневедомственной охраны по Нижнеудинскому району Иркутской области младший сержант Антон Пытлев, ребенка заметили, когда он пытался вынырнуть. Со слов росгвардейца, к моменту, когда он добежал до реки, мальчика уже не было видно.

"Течение было сильное, поэтому было принято решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны", — рассказал Пытлев, слова которого привели в пресс-службе.

В Росгвардии сообщили, что сержант полиции Виктор Пучинин, старший лейтенант полиции Сергей Москаленко, прапорщик полиции Евгений Наумов, младший сержант полиции Вадим Клименко и Денис Лаутин, пробежав несколько метров вдоль берега, с помощью ствола дерева добрались до мальчика и вытащили его из воды.

"Первую помощь росгвардейцы оказали потерпевшему в патрульной машине, после чего доставили его в ближайшую больницу", — добавили в пресс-службе.

По данным Росгвардии, в Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, в результате сильных ливней и выхода из берегов рек подтоплены дома и улицы, перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", в области действует режим чрезвычайной ситуации. В ведомстве отметили, что в Нижнеудинске река Уда поднялась на два метра, жители населенных пунктов спасают имущество, домашних животных и забираются на крыши своих домов. Затоплены практически все жилые постройки, огороды, подвалы. Из населенных пунктов эвакуировали 842 человека, в том числе 181 ребенка.