Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей

ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что из федерального бюджета и резервного фонда области на компенсационные выплаты пострадавшим уже выделены 980 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
"Уже выделены 980 млн рублей из федерального бюджета и резервного фонда Иркутской области на компенсационные выплаты пострадавшим. При уточнении ущерба сумма будет скорректирована в сторону увеличения", - сообщил Левченко.
Губернатор Иркутской области уточнил, что людям утратившим жилье, будет предложено несколько вариантов по решению проблемы.
"Мы должны будем построить дома для тех людей, которые окончательно потеряли жилье. Им будет предложено несколько вариантов, такой опыт у нас уже есть. Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах", - пояснил глава Приангарья.
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, что как только вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная потеря имущества, где частичная.
"Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба – 50 или 100 тысяч рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется", - подчеркнул Меняйло.