Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T12:42Z
https://ria.ru/20190629/1556042333.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155596/81/1555968113_0:182:2031:1324_1036x0_80_0_0_bf989203410dcaeffeec6bf52f5b7e04.jpg
РИА Новости

Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей

Вчера, 12:42
493
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что из федерального бюджета и резервного фонда области на компенсационные выплаты пострадавшим уже выделены 980 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Вчера, 11:54
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области
"Уже выделены 980 млн рублей из федерального бюджета и резервного фонда Иркутской области на компенсационные выплаты пострадавшим. При уточнении ущерба сумма будет скорректирована в сторону увеличения", - сообщил Левченко.
Губернатор Иркутской области уточнил, что людям утратившим жилье, будет предложено несколько вариантов по решению проблемы.
"Мы должны будем построить дома для тех людей, которые окончательно потеряли жилье. Им будет предложено несколько вариантов, такой опыт у нас уже есть. Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах", - пояснил глава Приангарья.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 09:03
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, что как только вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная потеря имущества, где частичная.
"Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба – 50 или 100 тысяч рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется", - подчеркнул Меняйло.
120017
Обсудить 1
Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
Росгвардейцы в зоне паводка в Иркутской области спасли тонущего ребенка
РИА
Новости
Паводок в Иркутской области
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области в связи с паводком
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Путин и Абэ намерены обсудить вопрос заключения мирного договора
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
В Приангарье более 800 человек разместили во временных пунктах
Паводок в Иркутской области
В Приангарье один человек погиб и 16 пострадали при паводке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Путин и Абэ отметили продвижение в развитии отношений России и Японии
Паводок в Иркутской области
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове доставили в ожоговый центр
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Приангарье власти заметили рост цен на воду и продукты на фоне паводка
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния