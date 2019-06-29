Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей

"Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тысяч рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба – 50 или 100 тысяч рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено. Ни один человек без помощи и жилья не останется", - подчеркнул Меняйло.