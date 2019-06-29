Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме

"Могу предположить, что, возможно, он так думает. Он видит, что происходит. Думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в Лос-Анджелесе, очень грустно на это смотреть, в Сан-Франциско и некоторых других городах, которыми управляют невероятная группа людей с либеральными взглядами. Не знаю, о чем они думают, но он действительно видит в происходящем в США то, что, возможно, мешает ему сказать, насколько это (либерализм) замечательная вещь", - сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.