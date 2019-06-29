Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме

ОСАКА (Япония) 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя слова российского коллеги Владимира Путина о либерализме, не исключил, что его мнение, возможно, частично основано на наблюдениях за тем, что происходит в ряде американских городов, которыми управляют либеральные политики.
"Могу предположить, что, возможно, он так думает. Он видит, что происходит. Думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в Лос-Анджелесе, очень грустно на это смотреть, в Сан-Франциско и некоторых других городах, которыми управляют невероятная группа людей с либеральными взглядами. Не знаю, о чем они думают, но он действительно видит в происходящем в США то, что, возможно, мешает ему сказать, насколько это (либерализм) замечательная вещь", - сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.
При этом американский лидер признался, что ему самому "очень неловко" наблюдать за тем, что происходит в некоторых американских городах, где политики "возможно, боятся что-то сделать". Трамп не исключил, что "в определенный момент, федеральному правительству, возможно, нужно будет вмешаться".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал в пятницу, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим. Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.