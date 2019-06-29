Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T12:35Z
https://ria.ru/20190629/1556042245.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155603/97/1556039728_0:193:3071:1920_1036x0_80_0_0_1adadca9699afc26731260baac268f92.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме

Вчера, 12:35
7484
© REUTERS / Pool/Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Pool/Jacquelyn Martin
ОСАКА (Япония) 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя слова российского коллеги Владимира Путина о либерализме, не исключил, что его мнение, возможно, частично основано на наблюдениях за тем, что происходит в ряде американских городов, которыми управляют либеральные политики.
"Могу предположить, что, возможно, он так думает. Он видит, что происходит. Думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в Лос-Анджелесе, очень грустно на это смотреть, в Сан-Франциско и некоторых других городах, которыми управляют невероятная группа людей с либеральными взглядами. Не знаю, о чем они думают, но он действительно видит в происходящем в США то, что, возможно, мешает ему сказать, насколько это (либерализм) замечательная вещь", - сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Вчера, 11:44
Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
При этом американский лидер признался, что ему самому "очень неловко" наблюдать за тем, что происходит в некоторых американских городах, где политики "возможно, боятся что-то сделать". Трамп не исключил, что "в определенный момент, федеральному правительству, возможно, нужно будет вмешаться".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:11
Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал в пятницу, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим. Пресс-секретарь добавил, что сейчас идеи либерализма стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно вменять в идеологию другим.
104144412
Обсудить 1
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинЯпонияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
Лента
новостей
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал условие диалога российских и грузинских парламентариев
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Здание Министерства иностранных дел России
Москва считает инцидент с высказываниями главы испанского МИД исчерпанным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния