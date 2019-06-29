Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове доставили в ожоговый центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Двоих пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Коврове доставили в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Алексей Никонов.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Коврове в ночь на субботу. В СУСК рассказали, что на кухне квартиры были вырваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. В ведомстве отметили, что это послужило причиной утечки и скопления паров газа в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трех раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших, в том числе двух в реанимации.

"С трех часов ночи нижегородские специалисты ожогового центра проводили дистанционное консультирование врачей из Коврова по поводу лечения пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Коврове. Сейчас двое из них – мужчина и женщина - доставлены в ожоговый центр университетской клиники Приволжского медуниверситета", - рассказал Никонов.