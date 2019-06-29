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РИА Новости

Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове доставили в ожоговый центр

Вчера, 12:32
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Двоих пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Коврове доставили в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Алексей Никонов.
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Коврове в ночь на субботу. В СУСК рассказали, что на кухне квартиры были вырваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. В ведомстве отметили, что это послужило причиной утечки и скопления паров газа в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трех раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших, в том числе двух в реанимации.
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"С трех часов ночи нижегородские специалисты ожогового центра проводили дистанционное консультирование врачей из Коврова по поводу лечения пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Коврове. Сейчас двое из них – мужчина и женщина - доставлены в ожоговый центр университетской клиники Приволжского медуниверситета", - рассказал Никонов.
По его словам, состояние пациентов оценивается как тяжелое, поскольку ожогами поражено до 80% тела, отмечаются явления тяжелого ожогового шока. Никонов уточнил, что пострадавшие находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.
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