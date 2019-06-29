Поэты оттепели оживут в новом спектакле Мастерской Брусникина

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мастерская Брусникина и Центр Вознесенского представят посвященную советской оттепели премьеру "В.Е.Р.А." в жанре поэтического вербатима, созданного поэтами Екатериной Троепольской и Андреем Родионовым и режиссером Сергеем Карабанем на основе документальных материалов 1960-х годов.

В названии спектакля зашифрованы фамилии четырех поэтов – Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной, которым предстояло стать свидетелями конца эпохи и пережить ее.

Действие происходит в 1962 году, еще относительно свободно живут носители идеологии перемен "дети ХХ съезда": художники, поэты, режиссеры. Они вряд ли предполагают, что воспеваемый ими мир стоит на грани катастрофы: пока в СССР "оттепель", в мире наращивает обороты Карибский кризис.

Герои спектакля "В.Е.Р.А." - Никита Хрущев, министр культуры Екатерина Фурцева, представители СССР и США в Совете безопасности ООН Валериан Зорин и Эдлай Стивенсон.

Премьерные показы пройдут 29 и 30 июня, 1 и 2 июля.

Мастерская Брусникина – молодой независимый театр, созданный на основе курса, выпущенного в 2015 году из Школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина.