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РИА Новости
Культура

Поэты оттепели оживут в новом спектакле Мастерской Брусникина

Вчера, 13:15
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© Фото : Мастерская БрусникинаПоэтический вербатим "В.Е.Р.А."
Поэтический вербатим В.Е.Р.А.
© Фото : Мастерская Брусникина
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мастерская Брусникина и Центр Вознесенского представят посвященную советской оттепели премьеру "В.Е.Р.А." в жанре поэтического вербатима, созданного поэтами Екатериной Троепольской и Андреем Родионовым и режиссером Сергеем Карабанем на основе документальных материалов 1960-х годов.
В названии спектакля зашифрованы фамилии четырех поэтов – Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной, которым предстояло стать свидетелями конца эпохи и пережить ее.
Действие происходит в 1962 году, еще относительно свободно живут носители идеологии перемен "дети ХХ съезда": художники, поэты, режиссеры. Они вряд ли предполагают, что воспеваемый ими мир стоит на грани катастрофы: пока в СССР "оттепель", в мире наращивает обороты Карибский кризис.
Герои спектакля "В.Е.Р.А." - Никита Хрущев, министр культуры Екатерина Фурцева, представители СССР и США в Совете безопасности ООН Валериан Зорин и Эдлай Стивенсон.
Премьерные показы пройдут 29 и 30 июня, 1 и 2 июля.
Мастерская Брусникина – молодой независимый театр, созданный на основе курса, выпущенного в 2015 году из Школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина.
Центр Вознесенского – мультимедийное пространство, вдохновленное одним из главных героев "оттепели" Андреем Вознесенским. Оно объединяет современных авторов и знаковые имена российской культуры, литературу ХХ и ХХI веков и актуальные тексты, а также создает выставки-инсталляции.
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КультураТеатрНовости культурыНикита ХрущевАндрей ВознесенскийЕвгений ЕвтушенкоБелла АхмадулинаМоскваООНСССРСША
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