Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

ПЕРМЬ, 29 июн – РИА Новости. Заключительной постановкой Теодора Курентзиса в статусе худрука Пермского театра оперы и балета станет опера Моцарта "Свадьба Фигаро", сообщает пресс-служба театра.

"Показами оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта в постановке режиссера Филиппа Химмельманна и дирижера Теодора Курентзиса завершится 147-й театральный сезон. Опера будет исполнена солистами Пермской оперы и приглашенными артистами, оркестром и хором MusicAeterna 29 и 30 июня", - говорится в сообщении.

Заключительная в сезоне постановка - вторая часть масштабного проекта "Трилогия Моцарта - Да Понте в Перми". Как и в первой постановке трилогии "Так поступают все женщины" в оркестре играют на старинных духовых инструментах и хаммерклавире, музыканты используют жильные струны.

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna. В открытом письме труппе Курентзис объяснил свой уход непониманием и отсутствием трепета и чуткости со стороны администрации Пермского края.