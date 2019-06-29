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РИА Новости
Культура

Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 29 июн – РИА Новости. Заключительной постановкой Теодора Курентзиса в статусе худрука Пермского театра оперы и балета станет опера Моцарта "Свадьба Фигаро", сообщает пресс-служба театра.
"Показами оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта в постановке режиссера Филиппа Химмельманна и дирижера Теодора Курентзиса завершится 147-й театральный сезон. Опера будет исполнена солистами Пермской оперы и приглашенными артистами, оркестром и хором MusicAeterna 29 и 30 июня", - говорится в сообщении.
Заключительная в сезоне постановка - вторая часть масштабного проекта "Трилогия Моцарта - Да Понте в Перми". Как и в первой постановке трилогии "Так поступают все женщины" в оркестре играют на старинных духовых инструментах и хаммерклавире, музыканты используют жильные струны.
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna. В открытом письме труппе Курентзис объяснил свой уход непониманием и отсутствием трепета и чуткости со стороны администрации Пермского края.
Губернатор Пермского края Максим Решетников согласился, что Курентзис высказывал обоснованные претензии к властям, но, по его мнению, все решения по ним были найдены. Решетников также выразил надежду на то, что уход маэстро с поста худрука не скажется на его "присутствии" в регионе, и даст новый виток развитию театра.
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КультураМузыкаТеатрНовости культурыПермская областьМаксим РешетниковВольфганг Амадей МоцартТеодор КурентзисПермьПермский край
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