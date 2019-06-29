В Приангарье власти заметили рост цен на воду и продукты на фоне паводка

ИРКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Власти Иркутской области установили факты повышения цен на питьевую воду и продукты в территориях, пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

"Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов. Это недопустимо. Надо совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры", - заявил председатель правительства области Руслан Болотов, возглавляющий комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.